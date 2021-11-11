Золото 11 ноября продолжает дорожать на инфляционных рисках

Стоимость золота в четверг утром продолжает подниматься, закрепившись выше уровня в 1850 долларов за унцию, стоимость драгоценного металла поддерживают инфляционные риски после публикации данных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.26 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,22%, или на 4,05 доллара, до 1852,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,23%, до 24,828 долларов за унцию.

На текущей неделе внимание трейдеров обращено к статистике по инфляции в США, которая была опубликована в среду. Годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до рекорда с 1990 года в 6,2% с 5,4% в сентябре, прогноз предполагал рост показателя до 5,8%.

В результате цена на золото выросла в среду на 1% и продолжает подниматься в четверг, несмотря на укрепление курса доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) вырос в среду также примерно на 1%, а удорожание доллара традиционно сдерживает стоимость золота, делая металл дороже при его покупке в другой валюте.

Данные из США заметно усилили инфляционные опасения среди трейдеров, в то время как золото традиционно используется как инфляционный хедж.