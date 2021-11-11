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Повышенная активность торгов на межбанке 10 ноября была обусловлена фактором завтрашнего выходного дня в США
23:35 10.11.2021 |
Официальный курс доллара на четверг, 11 ноября, установлен Национальным банком Украины на уровне 26,05 грн/$, что на четыре копейки ниже показателей предыдущего торгового дня.
Курс евро снизился на 10 копеек - его цена на завтра составит 30,1 грн/€.
Курс на межбанке
В среду, 10 ноября, торги на межбанке начались спокойно. Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, первая сделка прошла по 26,065 грн/$, что незначительно ниже уровня закрытия вторника.
В целом утренние котировки находились в диапазоне 26,06-26,09 грн/$, указал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Коррекция к этому уровню была вызвана спросом, немного превышавшим предложение, подмечают казначеи.
Однако в дальнейшем торги активизировались, предложения стало больше и курс перешел к снижению. Повышенная активность торгов была обусловлена фактором завтрашнего выходного дня в США, где празднуют День ветеранов.
"То есть торги четверга будут проходить на условиях TOM (расчеты в гривне - сегодня, поставка валюты - завтра). Традиционно накануне экспортеры спешат продать валютную выручку, а импортеры - купить необходимые объемы для расчетов по контрактам. При этом большую часть дня предложение валюты незначительно преобладало над спросом", - пояснила Волуйчак.
К 12:00 котировки снизились до уровня 26,05-26,06 грн/$, добавляет Якобчук. После этого на рынок с крупным ордером на покупку долларов вышел НБУ, тем самым поддержав минимальный курс покупки валюты на уровне 26,05 грн/$.
Как отмечают казначеи, эта интервенция долгое время оставалась большей частью сугубо психологической: большинство сделок заключалось чуть выше защитного уровня регулятора.
Однако после 15:00 ситуация поменялась - объем предложения резко вырос, продавцы начали заключать сделки с НБУ, что в итоге привело к установлению рекорда по объему торгов.
"За финальные полчаса сессии с расчетами TOD (расчеты день в день) объем торгов в Bloomberg вырос с вполне средних $200 млн до $1,06 млрд. Пожалуй, это рекордный показатель с октября 2014г. Только двумя сделками НБУ приобрел на межбанке $600 млн", - рассказала представитель Юнекс Банка.
Совокупный же объем интервенций регулятора сегодня составил по меньше мере $750 млн.
Казначеи полагают, что источником столь высокого предложения стали средства, привлеченные "Укрэнерго" в ходе размещения "зеленых" облигаций.
В итоге после 15:30 котировки выросли, а на момент закрытия торгов остановились на уровне 26,08-26,10/$, указал Якобчук.
Как считает Волуйчак, этот уровень не отражает реальной ситуации на рынке - рост до этих значений произошел в результате действий "спекулятивно настроенных участников рынка", которые пытались раскачать курс в последние минуты торговой сессии.
Частично спекулянтам удалось добиться цели благодаря дезориентировавшему рынок рекордному объему торгов, а также фактору выходного дня в США.
Тем не менее, считают казначеи, торги по доллару на межбанке в четверг, 11 ноября, с высокой вероятностью начнутся с уровня 26,08-26,11 грн/$.
В отличие от ситуации в среду, активность торгов в четверг будет очень сдержанной из-за Дня ветеранов в США.
"При этом волатильность может возрасти. По моим оценкам, в четверг торги на межбанке пройдут в рамках 26,03-26,18 грн/$", - прогнозирует Волуйчак.
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