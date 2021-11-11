Повышенная активность торгов на межбанке 10 ноября была обусловлена фактором завтрашнего выходного дня в США

Дмитрий Кругликов, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на четверг, 11 ноября, установлен Национальным банком Украины на уровне 26,05 грн/$, что на четыре копейки ниже показателей предыдущего торгового дня.

Курс евро снизился на 10 копеек - его цена на завтра составит 30,1 грн/€.

Курс на межбанке

В среду, 10 ноября, торги на межбанке начались спокойно. Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, первая сделка прошла по 26,065 грн/$, что незначительно ниже уровня закрытия вторника.

В целом утренние котировки находились в диапазоне 26,06-26,09 грн/$, указал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Коррекция к этому уровню была вызвана спросом, немного превышавшим предложение, подмечают казначеи.

Однако в дальнейшем торги активизировались, предложения стало больше и курс перешел к снижению. Повышенная активность торгов была обусловлена фактором завтрашнего выходного дня в США, где празднуют День ветеранов.

"То есть торги четверга будут проходить на условиях TOM (расчеты в гривне - сегодня, поставка валюты - завтра). Традиционно накануне экспортеры спешат продать валютную выручку, а импортеры - купить необходимые объемы для расчетов по контрактам. При этом большую часть дня предложение валюты незначительно преобладало над спросом", - пояснила Волуйчак.

К 12:00 котировки снизились до уровня 26,05-26,06 грн/$, добавляет Якобчук. После этого на рынок с крупным ордером на покупку долларов вышел НБУ, тем самым поддержав минимальный курс покупки валюты на уровне 26,05 грн/$.

Как отмечают казначеи, эта интервенция долгое время оставалась большей частью сугубо психологической: большинство сделок заключалось чуть выше защитного уровня регулятора.

Однако после 15:00 ситуация поменялась - объем предложения резко вырос, продавцы начали заключать сделки с НБУ, что в итоге привело к установлению рекорда по объему торгов.

"За финальные полчаса сессии с расчетами TOD (расчеты день в день) объем торгов в Bloomberg вырос с вполне средних $200 млн до $1,06 млрд. Пожалуй, это рекордный показатель с октября 2014г. Только двумя сделками НБУ приобрел на межбанке $600 млн", - рассказала представитель Юнекс Банка.

Совокупный же объем интервенций регулятора сегодня составил по меньше мере $750 млн.

Казначеи полагают, что источником столь высокого предложения стали средства, привлеченные "Укрэнерго" в ходе размещения "зеленых" облигаций.

В итоге после 15:30 котировки выросли, а на момент закрытия торгов остановились на уровне 26,08-26,10/$, указал Якобчук.

Как считает Волуйчак, этот уровень не отражает реальной ситуации на рынке - рост до этих значений произошел в результате действий "спекулятивно настроенных участников рынка", которые пытались раскачать курс в последние минуты торговой сессии.

Частично спекулянтам удалось добиться цели благодаря дезориентировавшему рынок рекордному объему торгов, а также фактору выходного дня в США.

Тем не менее, считают казначеи, торги по доллару на межбанке в четверг, 11 ноября, с высокой вероятностью начнутся с уровня 26,08-26,11 грн/$.

В отличие от ситуации в среду, активность торгов в четверг будет очень сдержанной из-за Дня ветеранов в США.

"При этом волатильность может возрасти. По моим оценкам, в четверг торги на межбанке пройдут в рамках 26,03-26,18 грн/$", - прогнозирует Волуйчак.