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Чистая покупка Нацбанком валюты на межбанке за 3 дня составила $503 млн
23:18 10.11.2021 |
Чистая покупка Национальным банком Украины (НБУ) валюты на межбанковском валютном рынке в период с 8 по 10 ноября составила $503 млн, а с начала года - $3 млрд.
"Сегодня объемы чистой покупки валюты Национальным банком на межбанке с начала года превысили $3 млрд", - сообщила пресс-служба НБУ в среду.
"Массивный денек выдался", – прокомментировал это сообщение руководитель аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов в Facebook.
Как сообщалось, в январе чистая покупка составила $20 млн, в феврале – $200 млн, марте – $50,5 млн, после чего в апреле была зафиксирована чистая продажа $50 млн. В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями, в июне сальдо покупки было $583,3 млн, в июле – $188 млн, в августе – $199,3 млн, в сентябре – $273,6 млн, в октябре – $717,6 млн.
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