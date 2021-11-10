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Справочный курс гривны 10 ноября повышен на 2,29 коп до 26,0627 грн/$1
12:30 10.11.2021 |
Национальный банк 10 ноября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.29 коп. до 26.0627 UAH/USD.
|Показатель
|09.11.2021
|10.11.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.0856
|26.0627
|0.088
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