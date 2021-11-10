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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина за 10 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 80%

09:23 10.11.2021 |

Финансы, Экономика

 

Металлургические предприятия Украины в январе-октябре текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $11 млрд 525,028 млн.

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник вечером, на черные металлы за этот период пришлось 21,16% общего объема поступлений от экспорта товаров против 16,16% за десять месяцев прошлого года.

В октябре поступления от экспорта черных металлов составили $1 млрд 206,777 млн.

При этом Украина в январе-октябре текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 44,4% – до $1 млрд 248,326 млн. В октябре этот показатель составлял $168,276 млн.

Кроме того, Украина в январе-октябре-2021 нарастила экспорт металлоизделий на 37,8% - до $1 млрд 36,143 млн. В октябре их поставлено на $139,405 млн.

Импорт металлоизделий за 10 месяцев 2021 возрос на 23,6% - до $887,543 млн. В октябре их ввезено на $98,307 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1 млрд 39,742 млн.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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