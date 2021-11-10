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Банк Швейцарии сообщил о технической готовности CBDC
08:45 10.11.2021 |
Национальный банк Швейцарии (SNB) завершил тестирование оптовой CBDC (wCBDC). Член правления Томас Мозер в интервью CoinDesk заявил, что технический запуск может состояться в январе 2022 года при наличии политического решения.
В случае одобрения регулятор задействует SIX Digital Exchange (SDX).
«Технически мы будем готовы. Учли все детали. Сделали сквозное подключение и разобрались, как это будет отражено на балансе, как проводить операции. Вопрос лишь в том, можем ли мы на законных основаниях работать с wCBDC», - заявил чиновник.
Эксперимент в рамках проекта Helvetia при поддержке Банк международных расчетов стартовал в 2019 году.
В декабре 2020 года его участники сообщили об успехе испытаний CBDC для расчетов по токенизированным активам. Изучалась юридическая и техническая возможности их перевода.
К настоящему моменту завершилась вторая фаза проекта Helvetia. Он подразумевал интеграцию wCBDC в инфраструктуры пяти банков. Издание напомнило, что ранее среди участников упоминались Citibank, JPMorgan и Credit Suisse.
Недостающим звеном в схеме были необходимые лицензии FINMA на работу SDX. В сентябре платформа их получила. Первые реальные транзакции проведут в ноябре. Отчет об итогах второй фазы опубликуют в январе.
Комбинация цифровой наличности и распределенного реестра (SDX задействует Corda от R3) позволяет осуществлять атомарные свопы.
«Все жалуются на медленные T+1 и T+2, но они дают банкам время. Атомарные свопы усложнят управление ликвидностью, заставив финансовые организации искать ответ на вопросы о затратах и выгодах», - прокомментировал Мозес.
Чиновник отметил, что регулятор отдает предпочтение CBDC, а не стейблкоинам.
«В „стабильных монетах" у вас всегда есть риск контрагента на эмитента. Если SDX станет системно-важной организацией, перед нами встанет вопрос о необходимости применения wCBDC вместо частной версии денег», - пояснил он.
Напомним, главный экономист SNB Карлос Ленц в июне усомнился в необходимости цифрового франка.
Ранее правительство Швейцарии не обнаружило преимуществ от выпуска розничной CBDC, но признало определенную выгоду от ее оптового варианта. Эту позицию разделил и SNB.
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