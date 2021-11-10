Стоимость золота 10 ноября несколько снижается на фоне коррекции и укрепления курса доллара

Стоимость золота в среду утром несколько снижается, сдерживает цену на драгоценный металл укрепление доллара, при этом рынки продолжают ожидать статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,2%, или на 3,65 доллара, до 1827,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,14%, до 24,352 долларов за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 94,05 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Главным событием недели остается инфляция в США, соответствующая статистика будет обнародована позднее в среду. Эксперты ожидают ускорения инфляции в октябре до 5,8% с 5,4% в сентябре, значение может стать рекордным с 1990 года. Сдерживает стоимость золота и коррекционная динамика. Так, драгоценный металл дорожал четыре торговые сессии подряд, за это время золото выросло в цене суммарно на 3,8% и закрепилось выше отметки в 1820 долларов за унцию.

Аналитики Commerzbank отмечают, что удешевление золота связано также со снижением покупательского интереса к золоту на фоне рекордного роста биткоина, пишет газета Wall Street Journal. Некоторые участники торгов расценивают биткоин как альтернативу золоту, считают эксперты.