На межбанке 9 ноября существенного перевеса предложения иностранной валюты над спросом не наблюдалось

Денис Вергун / UBR.ua

Спекулятивно настроенные участники будут предпринимать попытки поднять валютные котировки и в ходе завтрашних торгов. Это будет лишь усиливать волатильность.

Официальный курс доллара на среду, 10 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,09 грн/$, что на одну копейку выше уровня предыдущего торгового дня.

Евро за день не претерпел изменений - его курс на завтра составит все те же 30,2 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские торги во вторник, 9 ноября, стартовали сделкой по курсу 26,0625 грн/$. Однако, в отличие от нескольких последних дней, сегодня существенного перевеса предложения иностранной валюты над спросом не наблюдалось.

Более того, говорят казначеи, спустя полчаса после начала сессии на фоне преобладающего спроса котировки начали довольно динамично расти.

"Пиковых значений они достигли около 11 часов. Однако достигнув отметок 26,11-26,13 грн/$ вновь начали опускаться", - рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

В течение сегодняшней сессии отмечалось еще несколько волн повышенного спроса. Но каждый раз рост котировок выше уровня 26,1 грн/$ приводил к активизации продавцов и курс снова опускался.

А ближе к завершению сессии с расчетами TOD (расчеты по сделке день в день), когда на рынке почти не осталось покупателей, котировки на межбанке и вовсе вернулись к утренним отметкам 26,065-26,085 грн/$.

Объем сегодняшних торгов резко сократился. За день в Bloomberg заключили сделок на $209 млн, что лишь немногим выше среднедневных показателей. Но в целом на рынке отмечается незначительный дисбаланс в сторону преобладания предложения иностранной валюты.

"При этом повышенная волатильность на сегодняшних торгах во многом объяснялась повышенной активностью спекулятивно настроенных участников", - подметила нам Волуйчак.

В среду Министерству финансов предстоит выплатить около 5 млрд грн процентов по нескольким выпускам ранее размещенных ОВГЗ. Однако большая часть этих бумаг находится в портфеле НБУ. Таким образом этот фактор не окажет влияния на ход торгов на межбанковском рынке.

В целом на рынке в ближайшие дни будет сохраняться небольшой дисбаланс в пользу предложения иностранной валюты.

"С высокой вероятностью спекулятивно настроенные участники будут предпринимать попытки поднять котировки и в ходе завтрашних торгов. Однако скорее всего это будет лишь усиливать волатильность. По моим оценкам, торги среды на межбанке пройдут в рамках 26,03-26,18 грн/на межбанкеquot;, - спрогнозировала нам директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.