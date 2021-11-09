Минфин продал гособлигаций на 11,7 миллиарда

На аукционах ОВГЗ 9 ноября Министерство финансов привлекло в госбюджет 11,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили 7 выпусков ценных бумаг в гривне и 1 - в евро.

"Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 5 лет и 6 лет. Срок обращения облигаций предложенных в евро составляет 1 год. Наибольший спрос среди гривневых инструментов был сосредоточен на 1-летних и 6-летних бумагах.

Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет привлечено 6,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

При этом, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,5%, 1-летних ОВГЗ - 11,54%, 1,5-летних - 11,57%, 2-летних - 12,47%, 3-летних - 12 ,70%, 5-летних - 12,75%, 6-летних - 13,25%.

В то же время, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли €167 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в евро составила 2,50%.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 231 232 233 234 235 236 237 Код выпуска облигаций ДоразмещениеUA4000215495 ДоразмещениеUA4000222145 Доразмещение UA4000221568 Доразмещение UA4000213227 Доразмещение UA4000222152 Доразмещение UA4000218531 Доразмещение UA4000207518 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций. шт. 500000 3000000 3000000 - - - - Дата проведения 09.11.2021 09.11.2021 09.11.2021 09.11.2021 09.11.2021 09.11.2021 09.11.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 10.11.2021 10.11.2021 10.11.2021 10.11.2021 10.11.2021 10.11.2021 10.11.2021 Срок оплаты процентов 15.12.2021 19.01.2022 04.05.2022 04.05.2022 17.11.2021 01.12.2021 Срок оплаты процентов 15.06.2022 20.07.2022 02.11.2022 02.11.2022 18.05.2022 01.06.2022 Срок оплаты процентов 14.12.2022 18.01.2023 03.05.2023 03.05.2023 16.11.2022 30.11.2022 Срок оплаты процентов 01.11.2023 01.11.2023 17.05.2023 31.05.2023 Срок оплаты процентов 01.05.2024 15.11.2023 29.11.2023 Срок оплаты процентов 30.10.2024 15.05.2024 29.05.2024 Срок оплаты процентов 13.11.2024 27.11.2024 Срок оплаты процентов 14.05.2025 28.05.2025 Срок оплаты процентов 12.11.2025 26.11.2025 Срок оплаты процентов 13.05.2026 27.05.2026 Срок оплаты процентов 25.11.2026 Срок оплаты процентов 26.05.2027 Размер купонного платежа на одну облигацию, грн - 57.50 57.85 54.75 63.50 62.60 48.95 Номинальный уровень доходности. % 11.40 11.50 11.57 10.95 12.70 12.52 9.79 Срок обращения (дней) 84 399 434 721 1085 1645 2023 Срок погашения 02.02.2022 14.12.2022 18.01.2023 01.11.2023 30.10.2024 13.05.2026 26.05.2027 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 184957000 2609828000 68692000 1301273000 694395000 302441000 2406737000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 184957000 2581133000 43692000 748178000 569395000 252441000 2356737000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 11351267000 2982114000 317250000 11177979000 2928172000 5872957000 14318232000 Количество поданных заявок. шт. 7 24 7 20 12 6 15 Количество удовлетворенных заявок. шт. 7 23 6 12 9 5 14 Максимальный уровень доходности облигаций. % 9.50 11.60 12.00 12.70 12.90 13.10 13.30 Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.50 11.50 11.57 12.47 12.70 12.75 13.05 Установленная доходность. % 9.50 11.55 11.57 12.47 12.70 12.75 13.25 Средневзвешенная доходность. % 9.50 11.54 11.57 12.47 12.70 12.75 13.23 Поступление в бюджет 180998920.20 2699264367.57 45230395.32 730274100.46 570744466.15 265668908.40 2145988575.05

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона 238 Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000222509 (Ном. в ин.вал. EUR) Номинальная стоимость 1000 Количество выставленных облигаций, шт, - Дата размещения 09.11.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 10.11.2021 Срок оплаты процентов 02.12.2021 Срок оплаты процентов 02.06.2022 Срок оплаты процентов 01.12.2022 Размер купонного платежа на одну облигацию 12.50 Номинальный уровень доходности. % 2.50 Срок обращения (дней) 386 Дата погашения 01.12.2022 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 165613000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 165613000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 165613000 Количество поданных заявок. шт 24 Количество удовлетворенных заявок. шт 24 Максимальный уровень доходности облигаций. % 2.50 Минимальный уровень доходности облигаций. % 2.50 Установленная доходность. % 2.50 Средневзвешенная доходность. % 2.50 Поступление в бюджет 167443023.65

Данные: Минфин Украины