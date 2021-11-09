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Минфин продал гособлигаций на 11,7 миллиарда
На аукционах ОВГЗ 9 ноября Министерство финансов привлекло в госбюджет 11,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Инвесторам предложили 7 выпусков ценных бумаг в гривне и 1 - в евро.
"Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 5 лет и 6 лет. Срок обращения облигаций предложенных в евро составляет 1 год. Наибольший спрос среди гривневых инструментов был сосредоточен на 1-летних и 6-летних бумагах.
Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет привлечено 6,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.
При этом, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,5%, 1-летних ОВГЗ - 11,54%, 1,5-летних - 11,57%, 2-летних - 12,47%, 3-летних - 12 ,70%, 5-летних - 12,75%, 6-летних - 13,25%.
В то же время, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли €167 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в евро составила 2,50%.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|231
|232
|233
|234
|235
|236
|237
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000215495
|ДоразмещениеUA4000222145
|Доразмещение UA4000221568
|Доразмещение UA4000213227
|Доразмещение UA4000222152
|Доразмещение UA4000218531
|Доразмещение UA4000207518
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|500000
|3000000
|3000000
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|09.11.2021
|09.11.2021
|09.11.2021
|09.11.2021
|09.11.2021
|09.11.2021
|09.11.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|10.11.2021
|10.11.2021
|10.11.2021
|10.11.2021
|10.11.2021
|10.11.2021
|10.11.2021
|Срок оплаты процентов
|15.12.2021
|19.01.2022
|04.05.2022
|04.05.2022
|17.11.2021
|01.12.2021
|Срок оплаты процентов
|15.06.2022
|20.07.2022
|02.11.2022
|02.11.2022
|18.05.2022
|01.06.2022
|Срок оплаты процентов
|14.12.2022
|18.01.2023
|03.05.2023
|03.05.2023
|16.11.2022
|30.11.2022
|Срок оплаты процентов
|01.11.2023
|01.11.2023
|17.05.2023
|31.05.2023
|Срок оплаты процентов
|01.05.2024
|15.11.2023
|29.11.2023
|Срок оплаты процентов
|30.10.2024
|15.05.2024
|29.05.2024
|Срок оплаты процентов
|13.11.2024
|27.11.2024
|Срок оплаты процентов
|14.05.2025
|28.05.2025
|Срок оплаты процентов
|12.11.2025
|26.11.2025
|Срок оплаты процентов
|13.05.2026
|27.05.2026
|Срок оплаты процентов
|25.11.2026
|Срок оплаты процентов
|26.05.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|57.50
|57.85
|54.75
|63.50
|62.60
|48.95
|Номинальный уровень доходности. %
|11.40
|11.50
|11.57
|10.95
|12.70
|12.52
|9.79
|Срок обращения (дней)
|84
|399
|434
|721
|1085
|1645
|2023
|Срок погашения
|02.02.2022
|14.12.2022
|18.01.2023
|01.11.2023
|30.10.2024
|13.05.2026
|26.05.2027
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|184957000
|2609828000
|68692000
|1301273000
|694395000
|302441000
|2406737000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|184957000
|2581133000
|43692000
|748178000
|569395000
|252441000
|2356737000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11351267000
|2982114000
|317250000
|11177979000
|2928172000
|5872957000
|14318232000
|Количество поданных заявок. шт.
|7
|24
|7
|20
|12
|6
|15
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|7
|23
|6
|12
|9
|5
|14
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|11.60
|12.00
|12.70
|12.90
|13.10
|13.30
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|11.50
|11.57
|12.47
|12.70
|12.75
|13.05
|Установленная доходность. %
|9.50
|11.55
|11.57
|12.47
|12.70
|12.75
|13.25
|Средневзвешенная доходность. %
|9.50
|11.54
|11.57
|12.47
|12.70
|12.75
|13.23
|Поступление в бюджет
|180998920.20
|2699264367.57
|45230395.32
|730274100.46
|570744466.15
|265668908.40
|2145988575.05
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|238
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000222509 (Ном. в ин.вал. EUR)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|09.11.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|10.11.2021
|Срок оплаты процентов
|02.12.2021
|Срок оплаты процентов
|02.06.2022
|Срок оплаты процентов
|01.12.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|12.50
|Номинальный уровень доходности. %
|2.50
|Срок обращения (дней)
|386
|Дата погашения
|01.12.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|165613000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|165613000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|165613000
|Количество поданных заявок. шт
|24
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|24
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|2.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|2.50
|Установленная доходность. %
|2.50
|Средневзвешенная доходность. %
|2.50
|Поступление в бюджет
|167443023.65
Данные: Минфин Украины
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