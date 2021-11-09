НБУ обязал небанковские финучреждения раскрывать клиентам больше информации

Национальный банк расширил и конкретизировал объем информации, подлежащей раскрытию участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также усовершенствовал порядок ее раскрытия, сообщается в пресс-релизе НБУ.

Кроме того, Нацбанк установил требования к раскрытию данных на сайтах финучреждений и в местах предоставления услуг клиентам.

Требования будут распространяться на участников рынка небанковских финансовых услуг в течение всего срока пребывания в Государственном реестре финансовых учреждений.

Теперь небанковские финучреждения будут раскрывать собственные регистрационные данные, условия и порядок деятельности, перечень собственных вебсайтов.

Кроме того, в открытом доступе будет информация об обособленных подразделениях и перечне лиц, оказывающих посреднические услуги.

Обязательной для раскрытия будет оставаться бухгалтерская информация - будет обнародоваться годовая финансовая и консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная независимыми аудитором вместе с его отчетом.

"Информация должна быть актуальна, не вводить клиентов в заблуждение, а ее поиск должен быть простым", - добавили в НБУ.

Документ вступает в силу 10 ноября 2021 года.