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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 09.11.2021
13:02 09.11.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 9 ноября 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк Сич
|26,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,1500
|Приватбанк
|26,0500
|OTP Bank
|26,1700
|Правекс
|26,0500
|Банк Сич
|26,1700
|Укрэксимбанк
|26,0200
|Укрэксимбанк
|26,1700
|OTP Bank
|26,0200
|Правекс
|26,1800
|Форвард банк
|26,0000
|Креди Агриколь
|26,1900
|Укрстройинвестбанк
|26,0000
|Укрстройинвестбанк
|26,2000
|Украинский Капитал
|26,0000
|Альфа-банк
|26,2200
|ТАСкомбанк
|26,0000
|Форвард банк
|26,2500
|Креди Агриколь
|26,0000
|Глобус
|26,3000
|Глобус
|26,0000
|ТАСкомбанк
|26,3000
|Альфа-банк
|25,9700
|Ощадбанк
|26,3500
|Ощадбанк
|25,9600
|Приватбанк
|26,3852
|Банк инвестиций и сбережений
|25,9000
|Украинский Капитал
|26,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Форвард банк
|30,1000
|Правекс
|30,2000
|Укрэксимбанк
|30,1000
|Банк Сич
|30,2300
|Креди Агриколь
|30,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,2500
|Банк Сич
|30,0800
|Укрстройинвестбанк
|30,2500
|Укрстройинвестбанк
|30,0500
|OTP Bank
|30,3000
|Правекс
|30,0500
|Форвард банк
|30,3500
|Альфа-банк
|30,0500
|Ощадбанк
|30,3800
|OTP Bank
|30,0500
|Креди Агриколь
|30,3900
|Украинский Капитал
|30,0000
|Альфа-банк
|30,4000
|Приватбанк
|30,0000
|Глобус
|30,4000
|Глобус
|30,0000
|Укрэксимбанк
|30,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,9500
|Приватбанк
|30,4878
|ТАСкомбанк
|29,9000
|ТАСкомбанк
|30,6500
|Ощадбанк
|29,8500
|Украинский Капитал
|31,1000
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