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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Справочный курс гривны 9 ноября понижен на 0,27 коп до 26,0856 грн/$1
12:33 09.11.2021 |
Национальный банк 9 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.27 коп. до 26.0856 UAH/USD.
|Показатель
|08.11.2021
|09.11.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.0829
|26.0856
|0.01
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