Финансовые новости
- |
- 09.11.21
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 09.11.21
10:31 09.11.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|8 октября
|42321.0
|11 октября
|44980.8
|12 октября
|67397.6
|13 октября
|71131.5
|18 октября
|57533.4
|19 октября
|58277.4
|20 октября
|57663.2
|21 октября
|57247.1
|22 октября
|54068.2
|23 октября
|51459.9
|25 октября
|52827.2
|26 октября
|55055.7
|27 октября
|53753.6
|28 октября
|50999.3
|29 октября
|50528.8
|1 ноября
|58676.9
|2 ноября
|51121.5
|3 ноября
|46015.1
|4 ноября
|47149.1
|5 ноября
|46045.2
|8 ноября
|44123.9
|9 ноября
|49643.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 9 ноября - 26,0806 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Преемник или преемница: Кто возглавит партию «Слуга народа» вместо Корниенко
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Бала: Арахамия может заменить Корниенко во главе «Слуги народа»
|Список Разумкова: Сможет ли опальный экс-спикер спровоцировать досрочные выборы парламента
|Двойное дно Разумкова. Сумеет ли «Разумная политика» расколоть «Слугу народа»
|Владимир Фесенко: Шурма поможет Зеленскому воевать с Ахметовым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 9 ноября в основном выросли на фоне динамики в США
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 08.11.2021
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 08.11.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.11.21
|Остаток средств на корсчетах банков 09.11.21
|ПУМБ рассматривает покупку Идея Банка – член набсовета Фонда Рината Ахметова
Это интересно
|Porsche научится предсказывать поломки автомобилей
|Представлен самый маленький и доступный кроссовер Toyota
|Шведский производитель беспилотных грузовиков Einride вышел на рынок США
|В Porsche назвали три условия возвращения в Формулу-1
|Полностью электрический Range Rover появится в 2024 году
|У Ford Bronco появилась 400-сильная заводская версия для пустынных гонок
|Великобритания первой в мире одобрила таблетки от ковида