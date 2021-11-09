Золото дешевеет 8 ноября в рамках коррекции

Стоимость золота коррекционно снижается во вторник утром после непрерывного роста в течение четырех торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.17 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,15%, или на 2,7 доллара, до 1825,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет в то же время на 0,33%, до 24,462 долларов за унцию.

Стоимость золота опускается после того, как за четыре минувших торговых дня цена драгметалла выросла почти на 2% и закрепилась выше психологической отметки в 1800 долларов за унцию. Теперь инвесторы фиксируют прибыль.

Аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что золото может найти поддержку со стороны стран с развивающейся экономикой. По словам аналитиков, спрос на золото остается высоким в Китае, России и Индии из-за высокого уровня инфляции в сочетании с восстановлением покупательной способности.