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Курс доллара 9 ноября слабеет к евро и иене на ожиданиях по монетарной политике центробанков в инфляции
08:05 09.11.2021 |
Курс доллара слабеет к евро и иене пока инвесторы оценивают дальнейшие направления монетарной политики центробанков в условиях высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.12 EET курс евро к доллару растет до 1,1601 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1586 доллара, курс доллара к иене снижается до 112,75 иены за доллар со 113,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,12%, до 93,94 пункта.
Рынки отыгрывают выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Он в очередной раз заявил, что регулятор использует свои инструменты для борьбы с инфляцией, если она будет долго держаться выше целевого уровня. Однако комментарии Пауэлла относительно процентной ставки оказались "голубиными", что ослабило доллар. Глава регулятора отметил, что сокращение программы выкупа активов, объявленное ранее в ноябре, не является сигналом к возможному повышению ставки.
В среду, 10 ноября, будут опубликованы статданные по инфляции в США в октябре. Аналитики прогнозируют годовой показатель на уровне в 5,8%, что является рекордом с декабря 1990 года. В еврозоне инфляция за октябрь, по предварительной оценке, тоже находится на рекордном за 13 лет уровне в 4,1%. На будущей неделе Евростат опубликует окончательную оценку по инфляции в октябре. Эксперты прогнозируют, что она совпадет в предварительной.
При этом Европейский центральный банк придерживается мягкой монетарной политики. В рамках минувшего заседания регулятор сохранил ставку на рекордно низком нулевом уровне, параметры программы выкупа активов (PEPP) также были оставлены без изменений.
"Расхождение в политике центробанков остается фактором для торговли на валютных рыках и мы сохраняем твердую уверенность в том, что рост евро к доллару отражает различные циклы этих двух центральных банков (ЕЦБ и ФРС - ред.)", - отметили аналитики JPMorgan, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
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