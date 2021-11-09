Бизнес быстро распродает валюту

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Давление на доллар оказывает спешка экспортеров, которые стараются как можно раньше распродать валютную выручку на фоне падающего курса и скорой даты уплаты налогов.

Официальный курс доллара на вторник, 9 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,08 грн/$, что на две копейки меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подорожает на 11 копеек - его курс составит 30,2 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские валютные торги понедельника, 8 ноября, открывались котировками в рамках 26,09-26,14 грн/$, но к моменту первой сделки спред сузился до 26,09-26,11 грн/$.

"В начале сессии спрос и предложение в целом были уравновешены и сделки заключались в узком курсовом коридоре 26,08-26,1 грн/$", - рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Однако по мере выхода на торги все большего количества участников предложение иностранной валюты вновь начало доминировать. Это мотивировало Нацбанк незадолго до обеда выйти на рынок с крупным ордером на покупку долларов по 26,08 грн/$.

Регулятор принимал участие в торгах вплоть до завершения сессии с расчетами TOD (день в день), но долгое время эта интервенция оставалась сугубо психологической.

Лишь в финальной части торгов на межбанке, когда на рынке почти не осталось покупателей, продавцы начали заключать сделки с регулятором. В общей сложности сегодня он приобрел в резервы около $90 млн.

Активные распродажи валюты, в том числе полученной от размещения "зеленых" облигаций, продолжаться и завтра, добавила Волуйчак.

Дополнительное давление на доллар оказывает и поспешность экспортеров, которые стараются как можно раньше распродать валютную выручку на фоне падающего курса и приближающейся даты уплаты крупных квартальных налогов.

"Дополнительным фактором давления может стать ОВГЗ аукцион, который состоится завтра. Полагаю, завтрашние торги пройдут в рамках 26,01-26,16 грн/$", - прогнозирует Волуйчак.