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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 08.11.2021
11:58 08.11.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 8 ноября 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк Сич
|26,1000
|Укрстройинвестбанк
|26,1500
|OTP Bank
|26,0600
|Банк Сич
|26,1900
|Укрэксимбанк
|26,0500
|OTP Bank
|26,2000
|Приватбанк
|26,0500
|Пивденный
|26,2000
|Правекс
|26,0500
|Правекс
|26,2000
|Форвард банк
|26,0000
|Укрэксимбанк
|26,2000
|Украинский Капитал
|26,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,2500
|ТАСкомбанк
|26,0000
|Форвард банк
|26,2500
|Пивденный
|26,0000
|Альфа-банк
|26,2700
|Глобус
|26,0000
|Глобус
|26,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,0000
|ТАСкомбанк
|26,3000
|Ощадбанк
|25,9800
|Ощадбанк
|26,3800
|Альфа-банк
|25,9700
|Приватбанк
|26,3852
|Укрстройинвестбанк
|25,9000
|Украинский Капитал
|26,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрэксимбанк
|30,0500
|Правекс
|30,1500
|Форвард банк
|30,0000
|Укрстройинвестбанк
|30,1800
|Украинский Капитал
|30,0000
|Банк Сич
|30,1900
|Приватбанк
|30,0000
|OTP Bank
|30,2500
|Пивденный
|30,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,3000
|Глобус
|30,0000
|Альфа-банк
|30,3500
|Банк Сич
|30,0000
|Укрэксимбанк
|30,3500
|Альфа-банк
|30,0000
|Форвард банк
|30,3500
|OTP Bank
|30,0000
|Глобус
|30,4000
|Укрстройинвестбанк
|29,9800
|Ощадбанк
|30,4000
|Правекс
|29,9500
|Пивденный
|30,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,9000
|Приватбанк
|30,4878
|Ощадбанк
|29,8500
|ТАСкомбанк
|30,5000
|ТАСкомбанк
|29,7500
|Украинский Капитал
|31,1000
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