Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 05.11.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|05.11
|-
|231.0 (9.5; 28)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|03.11
|51538.0 (7.5)
|-
|04.11
|56316.0 (7.5)
|-
|05.11
|55955.0 (7.5)
|64640.0 (8.5; 14)
Данные НБУ