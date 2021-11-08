Финансовые новости
- |
- 08.11.21
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Закон о налоге на криптовалюту отправлен на подпись президенту США
Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта, который содержит требование учитывать криптовалютные активы в налоговой отчётности. 218 членов Палаты проголосовали за принятие данного законопроекта - теперь он направлен на подпись президенту страны. Сенат утвердил документ ещё в августе.
Представители криптовалютной индустрии были обеспокоены инициативой по расширению определения брокера для Налогового управления США. В соответствии с действующим Налоговым кодексом страны, все брокеры обязаны отчитываться о транзакциях. Высказывались опасения, что определение окажется слишком широким и будет охватывать слишком большое число субъектов, включая майнеров.
Опасения вызвало и другое положение, предусматривающее внесение поправок в один из разделов Налогового кодекса, который был принят почти 40 лет назад и касался транзакций на сумму более $10 000 при личном присутствии сторон. Согласно нормам данного раздела, при денежных операциях получатель обязывается проверять и фиксировать личные данные отправителя, а также характер транзакции, после чего сообщать о ней в течение 15 дней в соответствующее ведомство. Нарушение данной нормы преследуется в уголовном порядке, однако в случае криптовалют и NFT-активов её исполнение практически невозможно.
Сомнительный характер данного требования вызвал активные дискуссии в Сенате, однако после 11 часов обсуждений законопроект был принят в исходном виде. Со вступлением документа в силу Министерству финансов США предстоит разъяснить, как оно будет его интерпретировать, и опубликовать руководство по его соблюдению субъектами предпринимательской деятельности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский vs Ахметов: Чем завершится информатака на Зеленского
|Позитив недели. Египет хочет купить нашу систему залпового огня «Ольха-М»
|Жадность Дизеля. В чем суть разборок ФСБ с командирским составом ихтамнетов в ОРДЛО
|Остался только Коломойский: Как интервью Авакова показало, что олигархи объединились против Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Закон о налоге на криптовалюту отправлен на подпись президенту США
|Золото 8 ноября дорожает третий день подряд
|Доллар 8 ноября дорожает к евро и иене на росте доходности гособлигаций США
|Фондовые биржи АТР 8 ноября в основном снижаются на опасениях за рынок недвижимости КНР
|Биржевой индекс S&P 500 5 ноября побил рекорд на новостях по рабочим местам в США
|Рост курса гривны обусловлен крупными продажами валюты, привлеченной «Укрэнерго» в ходе недавнего размещения евробондов
Это интересно
|Представлен первый внешний аккумулятор для автомобилей и гибридов
|По итогам этого года BMW удвоит объёмы производства электромобилей
|Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане
|Facebook придумала, как создателям платного контента в соцсети обойти комиссию Apple App Store
|Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов
|Tesla представила новую солнечную черепицу. Она на 22% эффективнее
|Способ входа в учетную запись Google изменится с 9 ноября