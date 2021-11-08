Закон о налоге на криптовалюту отправлен на подпись президенту США

Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта, который содержит требование учитывать криптовалютные активы в налоговой отчётности. 218 членов Палаты проголосовали за принятие данного законопроекта - теперь он направлен на подпись президенту страны. Сенат утвердил документ ещё в августе.

Представители криптовалютной индустрии были обеспокоены инициативой по расширению определения брокера для Налогового управления США. В соответствии с действующим Налоговым кодексом страны, все брокеры обязаны отчитываться о транзакциях. Высказывались опасения, что определение окажется слишком широким и будет охватывать слишком большое число субъектов, включая майнеров.

Опасения вызвало и другое положение, предусматривающее внесение поправок в один из разделов Налогового кодекса, который был принят почти 40 лет назад и касался транзакций на сумму более $10 000 при личном присутствии сторон. Согласно нормам данного раздела, при денежных операциях получатель обязывается проверять и фиксировать личные данные отправителя, а также характер транзакции, после чего сообщать о ней в течение 15 дней в соответствующее ведомство. Нарушение данной нормы преследуется в уголовном порядке, однако в случае криптовалют и NFT-активов её исполнение практически невозможно.

Сомнительный характер данного требования вызвал активные дискуссии в Сенате, однако после 11 часов обсуждений законопроект был принят в исходном виде. Со вступлением документа в силу Министерству финансов США предстоит разъяснить, как оно будет его интерпретировать, и опубликовать руководство по его соблюдению субъектами предпринимательской деятельности.



