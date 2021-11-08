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Золото 8 ноября дорожает третий день подряд
08:42 08.11.2021 |
Золото в понедельник продолжает дорожать третий день подряд, за это время цена выросла уже на 3,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.21 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,27%, или на 4,8 доллара - до 1821,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,77% - до 2340 долларов за унцию.
За последние три торговые сессии золото подорожало уже на 3,5%. Этому способствовало падение доходности десятилетних гособлигаций США в четверг и пятницу почти на 10% - до 1,455%.
Кроме того, в понедельник индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,08%, до 94,24 пункта. Удешевление доллара традиционно поддерживает котировки золота.
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