Курс доллара 8 ноября слабо меняется к евро и иене в ожидании данных по инфляции

Доллар стабилен к евро и иене в понедельник днем, инвесторы сосредоточили свое внимание на данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.46 EET курс евро к доллару увеличивался до 1,1569 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1566 доллара. Курс доллара к иене рос до 113,41 иены за доллар со 113,4 иены. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 94,28 пункта.

В центре внимания инвесторов на текущей неделе - данные по инфляции в США. Статистика будет опубликована в среду, 10 ноября. Эксперты прогнозируют ускорение годовой инфляции до 5,8% после 5,4% в сентябре.

Такой рост потребительских цен может стать рекордом с августа 1982 года.

На этом фоне особо остро встает вопрос о монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, в частности о том, повысит ли она ставки в декабре для сдерживания инфляции.

Вместе с тем растет неопределенность о политике регулятора в будущем году, ведь в феврале истекает срок полномочий действующего главы регулятора Джерома Пауэлла.

СМИ сообщают, что президент США Джо Байден намерен встретиться с Пауэллом и членом совета управляющий ФРС Лаэль Брейнард в четверг, чтобы обсудить вопрос о том, кто возглавит Федрезерв в следующем году.

Валютный аналитик MUFG Ли Хардман (Lee Hardman), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что доллар может ослабнуть в долгосрочной перспективе, если после истечения срока Джерома Пауэлла пост главы ФРС США займет Лаэль Брейнард. "Рынки ожидают, что ФРС будет еще более осторожной в отношении ужесточения монетарной политики под ее руководством", - сказал Ли Хардман.