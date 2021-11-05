Рост курса гривны обусловлен крупными продажами валюты, привлеченной «Укрэнерго» в ходе недавнего размещения евробондов

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на понедельник, 8 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,1 грн/$, что на девять копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подешевеет на 19 копеек - его курс составит 30,09 грн/€.

Курс на межбанке

Финальные торги первой недели ноября, в пятницу, прошли по сценарию, почти полностью повторяющему ход сессии четверга, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Первая сделка на межбанке посредством терминала Bloomberg была заключена по курсу 26,125 грн/$. И с первых же минут торгов котировки начали быстро опускаться - уже около 9:30 прошло несколько сделок ниже психологического уровня 26,1 грн/$ - это рекордные показатели с начала года.

Впрочем, достигнув коридора 26,09-26,1 грн/$, котировки незначительно выросли.

"Восходящий курсовой тренд оказался очень непродолжительным. И как только котировки вновь двинулись вниз, на торги вышел Нацбанк с крупным ордером на покупку доллара по 26,1 грн/$", - отметила она.

С этой котировкой регулятор принимал участие в сегодняшних торгах вплоть до окончания сессии.

Весь остаток дня торги проходили в сверх узком курсовом коридоре 26,1-26,108 грн/$. Основным покупателем иностранной валюты был НБУ.

"Хотя периодически на рынок выходили и другие участники, выставляли "бид" на несколько копеек, а порой и десятых ее долей выше, покупали необходимый объем и покидали торги", - добавила Волуйчак.

По ее словам, такой сценарий был обусловлен крупными продажами валюты, привлеченной "Укрэнерго" в ходе недавнего размещения евробондов.

Это не единственный источник предложения иностранной валюты, но именно он создает тренд на валютном рынке в последние два дня, стимулируя активные продажи экспортеров.

В общей сложности посредством терминала Bloomberg прошло более $300 млн. Как и вчера, абсорбировать такой объем за счет рыночных источников спроса оказалось физически невозможно.

Волуйчак убеждена, что с высокой вероятностью аналогичный тренд будет сохраняться на межбанке и в понедельник. При этом глубина следующего этапа укрепления гривны во многом будет зависеть от стратегии регулятора.

"Полагаю, что первые торги следующей недели будут проходить в рамках 26,02-26,17 грн/$", - прогнозирует банкир.