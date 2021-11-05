Международные резервы Украины в октябре возросли на 3,3% и достигли $29,6 млрд - НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2021 года, по предварительным данным, составили $29,654 млрд (в эквиваленте), что на 3,3% больше, чем на начало октября ($28,7 млрд) свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в пятницу.

"По состоянию на 1 ноября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $29,654 млрд. В октябре они выросли на 3,3% главным образом из-за валютных поступлений в пользу правительства и покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке", – поясняется в сообщении.

Как отмечает Нацбанк, на динамике октябрьских резервов отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $911,7 млн (в эквиваленте).

Уточняется, что $685 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внешнего госзайма.

Вместе с тем в октябре валютные поступления в пользу правительства составили $1,145 млрд (в эквиваленте), в том числе EUR588,7 млн – транш от Европейской комиссии и $431,9 млн – от размещения внутренних гособлигаций.

Как отмечается, на динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В частности, центробанк пополнил резервы на $752,2 млн благодаря тому, что большую часть октября предложение на рынке преобладало над спросом. В то же время для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний за месяц регулятор продал $49,6 млн.

Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость выросла на $98,8 млн (в эквиваленте), свидетельствуют данные Нацбанка.

Как отметил регулятор, по состоянию на 1 ноября 2021 года объем международных резервов покрывает 3,9 месяца будущего импорта - этого достаточно для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и НБУ.

Помимо этого НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в октябре выросли на $942 млн, или на 4,9%, – до $20,037 млрд.

Как сообщалось, на начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,113 млрд, ЧМР – $18,114 млрд.