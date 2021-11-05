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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.11.2021
11:01 05.11.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 5 ноября 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Ощадбанк
|26,1700
|Укрстройинвестбанк
|26,2200
|Форвард банк
|26,1500
|Банк Сич
|26,2300
|Правекс
|26,1500
|Креди Агриколь
|26,2300
|OTP Bank
|26,1200
|OTP Bank
|26,2400
|Укрэксимбанк
|26,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,2500
|Коминвестбанк
|26,1000
|Укрэксимбанк
|26,2500
|Банк Сич
|26,1000
|Правекс
|26,2700
|Креди Агриколь
|26,0700
|Коминвестбанк
|26,3000
|Укрстройинвестбанк
|26,0500
|Пивденный
|26,3000
|Приватбанк
|26,0500
|Форвард банк
|26,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,0500
|Альфа-банк
|26,3400
|Альфа-банк
|26,0500
|Приватбанк
|26,3852
|Украинский Капитал
|26,0000
|Глобус
|26,4000
|Пивденный
|26,0000
|Ощадбанк
|26,4800
|Глобус
|26,0000
|Украинский Капитал
|26,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Форвард банк
|30,2000
|Укрстройинвестбанк
|30,1800
|Правекс
|30,1500
|Банк Сич
|30,2500
|Банк Сич
|30,1000
|Коминвестбанк
|30,3000
|OTP Bank
|30,1000
|Правекс
|30,3000
|Креди Агриколь
|30,0700
|Креди Агриколь
|30,3300
|Укрэксимбанк
|30,0500
|OTP Bank
|30,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,0500
|Альфа-банк
|30,3500
|Альфа-банк
|30,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,3500
|Украинский Капитал
|30,0000
|Укрэксимбанк
|30,3500
|Приватбанк
|30,0000
|Форвард банк
|30,4000
|Пивденный
|30,0000
|Приватбанк
|30,4878
|Ощадбанк
|30,0000
|Глобус
|30,5000
|Коминвестбанк
|30,0000
|Ощадбанк
|30,5000
|Глобус
|30,0000
|Пивденный
|30,5000
|Укрстройинвестбанк
|29,9800
|Украинский Капитал
|31,1000
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