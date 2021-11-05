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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.11.2021

11:01 05.11.2021 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 5 ноября 2021


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Ощадбанк 26,1700 Укрстройинвестбанк 26,2200
Форвард банк 26,1500 Банк Сич 26,2300
Правекс 26,1500 Креди Агриколь 26,2300
OTP Bank 26,1200 OTP Bank 26,2400
Укрэксимбанк 26,1000 Банк инвестиций и сбережений 26,2500
Коминвестбанк 26,1000 Укрэксимбанк 26,2500
Банк Сич 26,1000 Правекс 26,2700
Креди Агриколь 26,0700 Коминвестбанк 26,3000
Укрстройинвестбанк 26,0500 Пивденный 26,3000
Приватбанк 26,0500 Форвард банк 26,3000
Банк инвестиций и сбережений 26,0500 Альфа-банк 26,3400
Альфа-банк 26,0500 Приватбанк 26,3852
Украинский Капитал 26,0000 Глобус 26,4000
Пивденный 26,0000 Ощадбанк 26,4800
Глобус 26,0000 Украинский Капитал 26,5000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Форвард банк 30,2000 Укрстройинвестбанк 30,1800
Правекс 30,1500 Банк Сич 30,2500
Банк Сич 30,1000 Коминвестбанк 30,3000
OTP Bank 30,1000 Правекс 30,3000
Креди Агриколь 30,0700 Креди Агриколь 30,3300
Укрэксимбанк 30,0500 OTP Bank 30,3500
Банк инвестиций и сбережений 30,0500 Альфа-банк 30,3500
Альфа-банк 30,0500 Банк инвестиций и сбережений 30,3500
Украинский Капитал 30,0000 Укрэксимбанк 30,3500
Приватбанк 30,0000 Форвард банк 30,4000
Пивденный 30,0000 Приватбанк 30,4878
Ощадбанк 30,0000 Глобус 30,5000
Коминвестбанк 30,0000 Ощадбанк 30,5000
Глобус 30,0000 Пивденный 30,5000
Укрстройинвестбанк 29,9800 Украинский Капитал 31,1000



 

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