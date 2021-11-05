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Доллар США стабилен по отношению к основным валютам 5 ноября
09:58 05.11.2021 |
Курс американского доллара практически не меняется по отношению к основным валютам в ходе торгов в пятницу.
Евро торгуется утром в районе $1,1556 против $1,1557 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится в районе 131,36 иены по сравнению со 131,47 иены в четверг. Курс доллара США составляет 113,66 иены против 113,76 иены на закрытие предыдущего дня.
Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3496 по сравнению с $1,3500 в предыдущий торговый день и 1,1680 евро против 1,1683 евро.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, не демонстрирует сильных изменений. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных валют мира, теряет 0,02%.
В центре внимания трейдеров на этой неделе находились заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии.
ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 2-3 ноября. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.
Федрезерв сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре. В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.
Банк Англии по итогам ноябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, но намекнул на намерение повысить ее в скором времени. Решение стало неожиданностью для многих инвесторов, которые ожидали, что британский ЦБ станет первым из крупнейших центробанков, который решится повысить ставку, пишет CNBC.
Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов, говорится в заявлении MPC. За эту инициативу проголосовали шесть из девяти членов комитета.
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