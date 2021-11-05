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Доллара на межбанке загнали под жесткий пресс
23:58 04.11.2021 |
Избыточное предложение валюты активизировало продажи украинских экспортеров, что дополнительно усилило давление на доллар. Есть основания прогнозировать более динамичное укрепление гривны.
Официальный курс доллара на пятницу, 5 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,19 грн/$, что на пять копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.
Евро подешевеет на восемь копеек - его курс составит 30,28 грн/€.
Курс на межбанке
Межбанковские торги четверга, 4 ноября, прошли при существенном перевесе предложения иностранной валюты над спросом. Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, первая сделка посредством терминала Bloomberg была заключена по 26,245 грн/$. Но с первых же минут сессии котировки начали быстро снижаться.
"Еще до 10 часов они опустились в коридор 26,22-26,23 грн/$. А около 11:00 опустились ниже психологической отметки 26,2 грн/$", - говорит она.
Источником дополнительного спроса, по всей видимости, стала распродажа валюты на межбанке, полученной от размещения "зеленых" гособлигаций. Косвенно это подтверждает резко возросший объем сегодняшних торгов.
За день посредством Bloomberg заключили сделок более чем на $370 млн. Это почти втрое больше показателя среды. Абсорбировать такой объем предложения рынок самостоятельно, конечно, не мог.
Потому НБУ сегодня пришлось несколько раз выходить на торги с покупкой избыточного предложения.
В начале дня регулятор выкупал доллар по 26,185 грн/$. Ближе к обеду выходил на торги с покупкой по 26,175 грн/$. А в финальной части торгов выкупал валюту по 26,17 грн/$. В общей сложности объем сегодняшних покупок НБУ составил не менее $130 млн.
Избыточное предложение валюты активизировало продажи экспортеров, что дополнительно усилило давление на доллар. В результате, к моменту завершения сессии с расчетами TOD (день в день) котировки опустились до 26,17-26,174 грн/$.
Сильно "надавил" сегодня на доллар выход крупного продавца валюты - "Укрэнерго". Во многом именно поэтому Нацбанку пришлось несколько раз выходить на рынок со скупкой доллара, чтобы уравновесить ситуацию.
"Согласно сообщениям, в общей сложности "Укрэнерго" разместило бумаг на $825 млн. Это означает, что в ближайшие дни дополнительные продажи валюты продолжат оказывать давление на курс доллара", - отметила Волуйчак.
Кроме того, они будут подталкивать экспортеров к быстрой продаже валютной выручки, поскольку значительной их части до 19 ноября необходимо перечислить в бюджет крупные квартальные налоги.
"Это дает основания прогнозировать более динамичное укрепление гривны, чем прежде. Ключевым сдерживающим фактором этих тенденций будет выступать покупка регулятором избыточного объема предложения", - считает банкир.
Анна Волуйчак прогнозирует, что торги пятницы на межбанке будут проходить в диапазоне 26,1-26,28 грн/$.
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