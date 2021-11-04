Межбанковский валютный рынок в начале ноября остается малоликвидным. Существенных потрясений пока не предвидится

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на четверг, 4 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,24 грн/$, что на пять копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подешевеет на 13 копеек - его курс составит 30,36 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские торги среды, 3 ноября, стартовали с уверенного укрепления гривны.

Первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла по курсу 26,265 грн/$. А уже к 11:00 котировки на межбнанке опустились в диапазон 26,23-26,24 грн/$, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

В этом узком коридоре торги проходили почти весь день. Лишь ближе к завершению сессии с расчетами TOD (день в день), когда активность на рынке была минимальной, небольшой всплеск спроса на иностранную валюту привел к быстрому росту курса.

"В результате сессия среды завершалась фактически на тех же уровнях, на которых и открывалась: 26,25-26,27 грн/$", - рассказала она.

Утреннее падение котировок было обусловлено повышенной активностью продавцов иностранной валюты. Это, очевидно, связано с результатами вчерашнего аукциона, в ходе которого Минфин разместил "длинных" гривневых бумаг на 2,5 млрд грн.

"Традиционными покупателями таких облигаций являются нерезиденты. Похоже, остаточные распродажи ими иностранной валюты и толкали курс вниз в первой половине дня", - добавила Волуйчак.

Откат котировок после обеда, вполне вероятно, также вызван фактором ОВГЗ. Министерство финансов сегодня выплачивало проценты по ранее размещенным бумагам на общую сумму порядка 1 млрд грн.

Это незначительный объем, однако на малоликвидном рынке и его достаточно, чтобы повлиять на ход торгов. Рост котировок в последние полчаса сессии TOD произошел на очень скромном объеме - всего около $15 млн.

В целом, рынок в начале месяца остается малоликвидным. В среду посредством терминала Bloomberg заключили сделок на $127 млн. Это самый низкий показатель с начала октября.

Волуйчак полагает, что завтрашние торги будут проходить при преимущественно боковом курсовом тренде. До конца этой недели событий, способных оказать существенное влияние на рынок, не предвидится.

"По моим оценкам, торги четверга пройдут в коридоре 26,21-26,36 грн/$", - прогнозирует она.