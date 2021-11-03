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Справочный курс гривны 3 ноября повышен на 4,42 коп до 26,2463 грн/$1
12:30 03.11.2021 |
Национальный банк 3 ноября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.42 коп. до 26.2463 UAH/USD.
|Показатель
|02.11.2021
|03.11.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.2905
|26.2463
|0.168
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