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Остаток средств на корсчетах банков 03.11.21
10:46 03.11.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|1 октября
|51970.1
|4 октября
|46051.0
|5 октября
|52448.1
|6 октября
|42953.9
|7 октября
|40710.7
|8 октября
|42321.0
|11 октября
|44980.8
|12 октября
|67397.6
|13 октября
|71131.5
|18 октября
|57533.4
|19 октября
|58277.4
|20 октября
|57663.2
|21 октября
|57247.1
|22 октября
|54068.2
|23 октября
|51459.9
|25 октября
|52827.2
|26 октября
|55055.7
|27 октября
|53753.6
|28 октября
|50999.3
|29 октября
|50528.8
|1 ноября
|58676.9
|2 ноября
|51121.5
|3 ноября
|46015.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 3 ноября - 26,2904 грн
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