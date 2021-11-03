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Минфин США опубликовал отчет о рисках стейблкоинов
08:30 03.11.2021 |
Минфин США выпустил отчет о рисках, связанных со стейблкоинами. Ведомство увидело в стабильных монетах угрозу для инвесторов и целостности рынка, а также запросило жесткие законодательные ограничения.
В разрезе рисков речь идет о «банковской панике» и чрезмерной непрозрачности резервов, обеспечивающих стейблкоины.
Отчет составила Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США (PWG). Ее участники призвали Конгресс приравнять эмитентов стейблкоинов к депозитарным учреждениям с обязательным страхованием вкладов, что поставит их в один ряд с банками. Организациям, не отвечающим таким строгим требованиям, в таком случае запретят выпускать стабильные монеты.
Надзор, по мнению PWG, должен осуществляться как на уровне такого учреждения, так и на уровне холдинговой компании, в которую оно входит.
В отчете говорится о необходимости ограничений в отношении аффилированности эмитентов с другими коммерческими организациями (вероятно, это больше всего касается тандема Bitfinex и Tether).
Исполнительный директор лоббистской организации Coin Center Джерри Брито подчеркнул, что определения стейблкоинов и рисков в отчете фактически применимо и к деятельности платежных систем вроде PayPal, для которых не требовали отдельного законодательства.
Любые пробелы в регулировании должны закрыть Минфин, ФРС, SEC и CFTC, резюмировали авторы документа. В PWG настояли, что SEC и CFTC должны принимать участие в регулировании некоторых стейблкоинов.
Еще одним потенциальным регулирующим органом назван Совет по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), созданный в рамках Закона Додда-Франка после мирового кризиса 2008 года. FSOC может признать некоторые активности, связанные со стейблкоинами, системно значимыми, если от Конгресса не последует реакции. Однако PWG прямо не рекомендовала этого, поэтому такое развитие событий эксперты пока считают маловероятным.
По словам юриста Джейка Червински, от Конгресса быстрых действий ожидать не стоит в принципе, не говоря уже о законах по стейблкоинам.
«Доклад признает, что федеральным регуляторам не хватает полномочий для внедрения всех этих множественных рекомендаций. Если резюмировать, то ничего в ближайшее время кардинально не поменяется. И это хорошо, поскольку в этом документе очень много некорректных формулировок», - написал он в Twitter.
В консультациях с PWG участвовали Tether, Circle, Paxos, Coinbase, Coin Center, Diem Association, Gemini и другие.
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