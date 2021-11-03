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Стоимость золота снижается 3 ноября в преддверии заседания ФРС США
08:07 03.11.2021 |
Стоимость золота в среду утром продолжает слабо снижаться в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,42%, или на 7,45 доллара, до 1782 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,17%, до 23,468 доллара за унцию.
Цена на золото снижается в среду утром в преддверии публикации результатов двухдневного заседания Федрезерва США, которое проходит 2-3 ноября. Инвесторы ожидают, что регулятор может объявить о начале сворачивания программы выкупа активов, а уже в следующем году может повысить ключевую ставку.
"Цена на драгоценный металл вряд ли сильно изменится до завершения заседания, на которой центробанк США, вероятно, объявит о сокращении своей программы выкупа активов", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Commerzbank.
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