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Межбанковский валютный рынок 3 ноября могут развернуть на мелких валютных сделках
23:52 02.11.2021 |
На межбанк выйдет не очень большой объем предложения валюты, однако на равновесном рынке его может быть достаточно, чтобы сформировать новый курсовой тренд.
Официальный курс доллара на среду, 3 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,29 грн/$ - столько же, что и в предыдущий торговый день.
Евро подорожает на шесть копеек - его курс составит 30,49 грн/€.
Курс на межбанке
Межбанковские торги вторника, 2 ноября, прошли очень спокойно и на фоне очень незначительной волатильности. Первая сделка посредством терминала Bloomberg была совершена по курсу 26,275 грн/$, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.
После небольшой корректировки в первые минуты сессии котировки на межбанке стабилизировались в рамках 26,28-26,3 грн/$. Один из факторов стабилизации курса - НБУ, который около 11 часов вышел на рынок с покупкой $5 млн по курсу не выше 26,29 грн/$.
Незадолго до обеда, на фоне повышенной активности покупателей, котировки поднимались до уровней 26,3-26,31 грн/$. А ближе к концу сессии с расчетами TOD (день в день), когда на рынке почти не осталось спроса, опускались в диапазон 26,27-26,29 грн/$.
Такие тенденции на рынке вполне естественны для начала месяца. Единого мнения относительно курсового тренда среди участников в настоящий момент нет. Спрос остается сдержанным, а острой необходимости в продаже валютной выручки у экспортеров сейчас нет.
"Это приводит к постоянным колебаниям котировок. Как только они немного поднимаются, предложение иностранной валюты увеличивается. И, напротив, снижение курса активизирует покупателей", - сообщила она.
По словам казначея, ситуация может измениться уже завтра. В ходе сегодняшнего ОВГЗ-аукциона Министерство финансов привлекло в бюджет 6,6 млрд грн. Из них порядка 2,5 млрд грн - за счет размещения "длинных" бумаг на три года и пять лет.
Вполне вероятно, что среди покупателей последних велика доля и нерезидентов. Это означает, что в первой половине завтрашнего дня можно ожидать дополнительного предложения иностранной валюты для расчета с Минфином за приобретенные облигации.
Это не очень значительный объем, однако на равновесном рынке его может быть достаточно, чтобы сформировать тренд.
"Полагаю, в ходе завтрашних торгов котировки будут находиться в рамках коридора 26,22-26,37 грн/$", - прогнозирует Анна Волуйчак.
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