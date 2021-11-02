Минфин сохранил продажи ОВГЗ на аукционах при небольшом повышении ставок

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник привлекло 6,66 млрд грн по сравнению с 6,8 млрд грн неделю назад, подняв ставки по 6-мес. и 3-летним бумагам.

Как сообщается на сайте Минфина, ставка по 6-месячным ОВГЗ составила 10,5% против 9,7% на аукционе 5 октября, что позволило привлечь почти 2,8 млрд грн.

Помимо того новые 3-летние бумаги, как правило более популярные у нерезидентов, были проданы под 12,7%, тогда как бумаги "короче" на 110 дней неделю назад размещались под 12,57%, что принесло Минфину еще 2,36 млрд грн.

По остальным доразмещенным бумагам - 14-15-месячным, 2-х и 5-летним - ставки остались неизменными: соответственно 11,5-11,57%, 12,47% и 12,75%. Продажи первых принесли 0,52 млрд грн, 2-летних - 0,84 млрд грн и 5-летних - 0,14 млрд грн

Минфин удовлетворил 69 из 78 заявок, отказавшись от 97,2 млн на 14 месяцев по ставкам до 11,6%, от 150 млн грн до 12,65% на два года, от 20 млн грн до 12,8% на три года и от 30 млн грн до 13% на 5 лет.

Средневзвешенная ставка на аукционах снизилась до 11,66% с 12,27% на прошлой неделе, а средневзвешенный срок - до 20,7 с 30,6 месяцев.







Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте