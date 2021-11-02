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Минфин сохранил продажи ОВГЗ на аукционах при небольшом повышении ставок
Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник привлекло 6,66 млрд грн по сравнению с 6,8 млрд грн неделю назад, подняв ставки по 6-мес. и 3-летним бумагам.
Как сообщается на сайте Минфина, ставка по 6-месячным ОВГЗ составила 10,5% против 9,7% на аукционе 5 октября, что позволило привлечь почти 2,8 млрд грн.
Помимо того новые 3-летние бумаги, как правило более популярные у нерезидентов, были проданы под 12,7%, тогда как бумаги "короче" на 110 дней неделю назад размещались под 12,57%, что принесло Минфину еще 2,36 млрд грн.
По остальным доразмещенным бумагам - 14-15-месячным, 2-х и 5-летним - ставки остались неизменными: соответственно 11,5-11,57%, 12,47% и 12,75%. Продажи первых принесли 0,52 млрд грн, 2-летних - 0,84 млрд грн и 5-летних - 0,14 млрд грн
Минфин удовлетворил 69 из 78 заявок, отказавшись от 97,2 млн на 14 месяцев по ставкам до 11,6%, от 150 млн грн до 12,65% на два года, от 20 млн грн до 12,8% на три года и от 30 млн грн до 13% на 5 лет.
Средневзвешенная ставка на аукционах снизилась до 11,66% с 12,27% на прошлой неделе, а средневзвешенный срок - до 20,7 с 30,6 месяцев.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|225
|226
|227
|228
|229
|230
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000221436
|Первичное размещение UA4000222145
|Доразмещение UA4000221568
|Доразмещение UA4000213227
|Первичное размещение UA4000222152
|Доразмещение UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|3000000
|3000000
|-
|-
|-
|Дата проведения
|02.11.2021
|02.11.2021
|02.11.2021
|02.11.2021
|02.11.2021
|02.11.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|03.11.2021
|03.11.2021
|03.11.2021
|03.11.2021
|03.11.2021
|03.11.2021
|Срок оплаты процентов
|15.12.2021
|19.01.2022
|04.05.2022
|04.05.2022
|17.11.2021
|Срок оплаты процентов
|15.06.2022
|20.07.2022
|02.11.2022
|02.11.2022
|18.05.2022
|Срок оплаты процентов
|14.12.2022
|18.01.2023
|03.05.2023
|03.05.2023
|16.11.2022
|Срок оплаты процентов
|01.11.2023
|01.11.2023
|17.05.2023
|Срок оплаты процентов
|01.05.2024
|15.11.2023
|Срок оплаты процентов
|30.10.2024
|15.05.2024
|Срок оплаты процентов
|13.11.2024
|Срок оплаты процентов
|14.05.2025
|Срок оплаты процентов
|12.11.2025
|Срок оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|57.50
|57.85
|54.75
|63.50
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|9.70
|11.50
|11.57
|10.95
|12.70
|12.52
|Срок обращения (дней)
|175
|406
|441
|728
|1092
|1652
|Срок погашения
|27.04.2022
|14.12.2022
|18.01.2023
|01.11.2023
|30.10.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2932908000
|498212000
|99053000
|1016690000
|2378777000
|167233000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2932908000
|400981000
|99053000
|866690000
|2358777000
|137233000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2994069000
|400981000
|273558000
|10429801000
|2358777000
|5620516000
|Количество поданных заявок. шт.
|11
|17
|12
|16
|12
|10
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|11
|15
|12
|14
|10
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.50
|11.60
|11.57
|12.65
|12.80
|13.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.50
|11.50
|11.57
|12.47
|12.55
|12.75
|Установленная доходность. %
|10.50
|11.50
|11.57
|12.47
|12.70
|12.75
|Средневзвешенная доходность. %
|10.50
|11.50
|11.57
|12.47
|12.70
|12.75
|Поступление в бюджет
|2792333719.56
|418600105.14
|102319767.94
|843991388.90
|2358779276.52
|144080926.70
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