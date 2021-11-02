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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.11.2021
10:46 02.11.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 2 ноября 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк Сич
|26,3000
|Правекс
|26,3600
|Правекс
|26,2700
|OTP Bank
|26,3800
|Укрэксимбанк
|26,2500
|Банк Сич
|26,3900
|Укрстройинвестбанк
|26,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,4000
|Коминвестбанк
|26,2500
|Глобус
|26,4000
|Креди Агриколь
|26,2400
|Укрстройинвестбанк
|26,4000
|OTP Bank
|26,2300
|Укрэксимбанк
|26,4000
|Ощадбанк
|26,2200
|Креди Агриколь
|26,4300
|Аккордрбанк
|26,2200
|ТАСкомбанк
|26,4500
|Украинский Капитал
|26,2000
|Приватбанк
|26,4550
|ТАСкомбанк
|26,2000
|Альфа-банк
|26,4700
|Глобус
|26,2000
|Коминвестбанк
|26,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,2000
|Аккордрбанк
|26,5200
|Альфа-банк
|26,1900
|Ощадбанк
|26,5200
|Приватбанк
|26,1500
|Украинский Капитал
|26,7000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|30,4000
|Укрстройинвестбанк
|30,4500
|Креди Агриколь
|30,3700
|Банк Сич
|30,5000
|Укрэксимбанк
|30,3500
|Коминвестбанк
|30,5000
|Укрстройинвестбанк
|30,3500
|Правекс
|30,5500
|Аккордрбанк
|30,3500
|OTP Bank
|30,6000
|OTP Bank
|30,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,6000
|Глобус
|30,3000
|Ощадбанк
|30,6200
|Банк инвестиций и сбережений
|30,3000
|Альфа-банк
|30,6400
|Банк Сич
|30,3000
|Укрэксимбанк
|30,6500
|Альфа-банк
|30,2800
|Креди Агриколь
|30,6700
|Коминвестбанк
|30,2500
|Приватбанк
|30,6748
|Приватбанк
|30,2000
|Глобус
|30,7000
|Ощадбанк
|30,1700
|Аккордрбанк
|30,7500
|ТАСкомбанк
|30,1500
|ТАСкомбанк
|30,8000
|Украинский Капитал
|30,0000
|Украинский Капитал
|31,3000
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