Финансовые новости
- |
- 02.11.21
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 01.11.2021
09:58 02.11.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|01.10.2021
|7.8380
|04.10.2021
|7.7091
|05.10.2021
|7.8708
|06.10.2021
|7.8200
|07.10.2021
|7.8000
|08.10.2021
|7.6409
|11.10.2021
|7.7964
|12.10.2021
|7.8962
|13.10.2021
|7.8121
|18.10.2021
|7.8269
|19.10.2021
|7.7667
|20.10.2021
|7.5929
|21.10.2021
|7.7907
|22.10.2021
|7.8700
|23.10.2021
|7.6143
|25.10.2021
|7.8400
|26.10.2021
|7.7476
|27.10.2021
|7.7794
|28.10.2021
|7.7071
|29.10.2021
|7.5000
|01.11.2021
|7.7022
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд избрал Медведчуку новую меру пресечения в виде личных обязательств по первому эпизоду подозрения
|Глава Минэкономики Любченко подал в отставку
|Зародыш сепаратизма на Одесчине. Короткие итоги выборов 31 октября
|Андрей Рыженко: Корабли НАТО в Черном море – ответ на российские маневры у наших границ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс евро перешел к снижению на статистике по еврозоне
|Справочный курс гривны 2 ноября понижен на 0,18 коп до 26,2905 грн/$1
|Азиатские биржи 2 ноября закрылись в основном в минусе
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 01.11.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.11.21
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.11.2021
Это интересно
|Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет
|У нового Kia Sportage появилась «внедорожная» версия
|Британские учёные придумали оптическую запись с плотность в 10 тыс. раз выше, чем на дисках Blu-ray
|TCL представила первый в мире дисплей 8К с частотой обновления 265 Гц
|В США испытывают вакцину от самой опасной разновидности рака груди
|Toyota официально представила электрический аналог RAV4
|Meta, бывшая Facebook, представила платформу для создания качественной смешанной реальности для гарнитур Oculus Quest