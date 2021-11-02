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Стоимость золота стабильна 2 ноября в преддверии заседания ФРС США
08:00 02.11.2021 |
Цена на золото во вторник утром практически не меняется, находясь чуть ниже 1800 долларов за унцию, в нерешительности перед двухдневным заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.04 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,04%, или на 0,85 доллара, до 1795,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,15%, до 24,038 доллара за унцию.
По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, драгоценный металл, похоже, будет торговаться около уровня 1 800 долларов за унцию, пока ФРС не сделается ожидаемого заявления о сокращении выкупа финансовых активов с рынка и сигнала о том, что может произойти повышение учётной ставки.
Двухдневное заседание ФРС намечено на 2-3 ноября. Трейдеры продолжают ожидать решений и заявлений, которые может сделать Федрезерв на фоне поступающих экономических данных.
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