Курс евро перешел к снижению на статистике по еврозоне

Курс евро во вторник днем перешел к снижению по отношению к доллару на данных об угнетении деловой активности в странах зоны евро, и в особенности в экономически самой мощной - Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.49 EET курс евро к доллару снижается до 1,1595 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1606 доллара. Курс доллара к иене уменьшается до 113,56 иены за доллар со 114 иен. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,06%, до 93,93 пункта.

Курс европейской валюты во вторник днем перешел к снижению по отношению к доллару на статистических данных. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился до 58,3 пункта с 58,6 пункта в сентябре, хотя предварительная оценка показывала лишь минимальное снижение до 58,5 пункта.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на сильное снижение PMI в области промышленности в Германии в октябре - до 57,8 пункта с 58,4 пункта в сентябре. По данным IHS Markit, такому снижению способствовал дефицит сырья. "Производители снова потеряли уверенность в том, что эти проблемы будут решены в скором времени, а деловые ожидания сейчас находятся на самом низком уровне с августа 2020 года", - приводит газета Wall Street Journal слова заместителя директора IHS Markit по экономике Фила Смита (Phil Smith).