Ход торгов на межбанке 2 ноября будет определяться настроениями иностранных покупателей ОВГЗ

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на вторник, 2 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,29 грн/$, что на пару копеек больше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подешевеет на 16 копеек - его курс составит 30,43 грн/€.

Курс на межбанке

Первые торги ноября открывались очень широкими котировками на уровне 26,25-26,32 грн/$. А первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла по 26,29 грн/$, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

По ее словам, однозначного курсового тренда на сегодняшних торгах не было.

В течение дня котировки на межбаке то поднимались под давлением возросшего спроса, то опускались. При этом объем торгов сегодня был незначительным, что открывало широкие возможности для игры на повышение спекулятивно настроенным участникам.

Минимальных значений котировки достигли около 11 часов. В этот период они опускались в коридор 26,27-26,28 грн/$.

"Однако повышенная активность покупателей привела к росту курса. Дисбаланс был особенно сильным сразу после обеда, что привело к росту котировок до 26,33-26,35 грн/tiny_mce_markerquot;, - рассказала нам Анна Волуйчак.

Но ближе к концу сессии с расчетами TOD (день в день), когда основной спрос уже был удовлетворен, котировки вновь начали опускаться. И в результате вернулись в коридор 26,29-26,31 грн/$.

Суммарный объем торгов в Bloomberg сегодня составил $135 млн, что значительно ниже среднедневных показателей конца октября. Именно это обстоятельство во многом и объясняет повышенную волатильность на сегодняшних торгах.

Волуйчак предупреждает, что ход завтрашних торгов отчасти будет определяться настроениями иностранных покупателей ОВГЗ. Их портфель за минувшую неделю (пятница-пятница) сократился на 1,8 млрд грн.

Однако к сегодняшнему дню он отыграл большую часть потерянного объема: к понедельнику ОВГЗ-портфель нерезидентов увеличился на 1,5 млрд грн.

"Я не думаю, что можно рассчитывать на резкий разворот общего тренда, но, похоже, единой позиции по украинским облигациям у инвесторов нет. Это означает, что полностью исключить их участие в завтрашнем аукционе нельзя", - отметила она.

Особенно, если Минфин пойдет на увеличение доходности бумаг.

Если нерезиденты проявят интерес к новым выпускам ОВГЗ, во вторник тенденции к укреплению гривны могут усилиться.

"В противном случае я ожидаю преимущественно бокового тренда в ходе завтрашней сессии. По моим оценкам, торги вторника пройдут в рамках 26,24-26,4 грн/$", - прогнозирует банкир.