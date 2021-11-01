Кредитный портфель украинских банков в сентябре возрос на 0,2%, NPL сократился на 4,8% - НБУ

Кредитный портфель украинских банков за сентябрь 2021 года возрос на 0,2% – до 1,126 трлн грн, тогда как объем неработающих кредитов (NPL) сократился на 4,8% - до 374,4 млрд грн, сообщается в отчетности на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно ей, доля неработающих кредитов в банковской системе страны в сентябре снизилась до 33,26% с 34,99% в августе.

Нацбанк указал, что за месяц портфель кредитов в корпоративном секторе скоратился на 0,2% – до 825,76 млрд грн (в числе объем NPL в нем сократился на 5% - до 327,7 млрд грн), а портфель кредитов, выданных физлицам, вырос на 1,5% - до 242,122 млрд грн (NPL сократился на 3% - до 46,283 млрд грн).

В то же время объем межбанковских кредитов снизился на 8,5% – до 37,6 млрд грн (в том числе NPL на 14,3% - до 386 млн грн), тогда как объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, вырос на 21,8% – до 20,177 млрд грн (NPL сохранился на уровне 0%).

Согласно данным Нацбанка, по итогам сентября доля NPL в портфеле кредитов, предоставленных корпоративному сектору, сократилась на 2 процентных пункта (до 39,69%), кредитов населению – на 0,9 п.п. (до 19,12%), межбанковских кредитов – на 0,07 п.п. (до 1,03%), а доля кредитов органам госвласти сохранилась на уровне 0%.

В отчете центробанка указывается, что кредитный портфель государственных банков (без ПриватБанка) за сентябрь-2021 сократился на 3,2% – до 294 млрд грн (объем NPL в нем сократился на 10,1% - до 99,973 млрд грн). Кредитный портфель ПриватБанка сократился на 0,4% – до 249,674 млн грн (NPL - на 0,9%, до 175,3 млрд грн).

Помимо этого, за месяц кредитный портфель банков с иностранным капиталом возрос на 2,3% (до 380,8 млрд грн), с частным - на 2,5% (до 201,188 млрд грн). При этом объем NPL в них сократился соответственно на 5,9% (до 78,09 млрд грн) и на 2,5% (до 21,037 млрд грн).

Таким образом, по итогам сентября 2021 года доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без ПриватБанка) снизилась на 2,59 п.п. (до 34%), а в ПриватБанке – на 0,36 п.п. (до 70,21%). Кроме того доля NPL в кредитных портфелях банков с иностранным капиталом уменьшилась на 1,77 п.п. (до 20,51%), в банках с частным – на 0,6 п.п. (до 10,45%).

Как сообщалось, по итогам 2020 года кредитный портфель украинских банков сократился на 4,4% – до 1,05 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) – на 18,9%, до 430,371 млрд грн.