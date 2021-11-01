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Справочный курс гривны 1 ноября понижен на 0,11 коп до 26,2887 грн/$1
12:34 01.11.2021 |
Национальный банк 1 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.11 коп. до 26.2887 UAH/USD.
|Показатель
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|01.11.2021
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.2876
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