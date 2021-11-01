Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 29.10.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|29.10
|-
|230.0 (9.5;28)-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|27.10
|67536.0 (7.5)
|-
|28.10
|67123.0 (7.5)
|-
|29.10
|51985.0 (7.5)
|45856.0 (8.5;14)
Данные НБУ