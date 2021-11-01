Стоимость золота умеренно растет 1 ноября в ожидании результатов заседания ФРС США

Стоимость золота в понедельник утром умеренно растет в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 0,14%, или на 2,55 доллара, до 1786,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,12%, до 23,925 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в понедельник утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы находятся в ожидании результатов заседания ФРС, которые будут опубликованы в среду, 3 ноября. В частности, инвесторы предполагают, что регулятор объявит о начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка.

"Драгоценный металл начнет торговаться в определенном диапазоне в преддверии решения ФРС на этой неделе. Объявление об ужесточении монетарной политики будет лучшим сценарием для цен на золото", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.