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Курс доллара растет 1 ноября в ожидании заседания ФРС и данных о безработице в стране
07:59 01.11.2021 |
Курс доллара в понедельник утром растет по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и данных о безработице в Америке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1559 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1561 доллара, курс доллара к иене растёт до 114,28 иены за доллар со 114 иен. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 94,21 пункта.
"Доллар США должен торговаться с повышением на этой неделе, поскольку рынки ожидают заседания ФРС США и... отчета о занятости", сказали газете Wall Street Journal аналитики Bannockburn Global Forex.
В среду будут опубликованы результаты заседания ФРС, и трейдеры надеются получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики, а также ожидают, что регулятор объявит о начале сокращения объема выкупа финансовых активов с рынка.
Затем, в пятницу, ожидается выход данных рынка труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в октябре снизилась до 4,7% с уровня сентября в 4,8%.
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