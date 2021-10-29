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Волатильность на межбанковских торгах в первый день ноября может незначительно возрасти
23:16 29.10.2021 |
Возникший дисбаланс вызвал резкое снижение котировок: менее чем за полчаса на очень небольшом объеме они опустились до отметки 26,25 грн/$.
Официальный курс доллара на понедельник, 1 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,27 грн/$, что на пять копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.
Евро подорожает на девять копеек - его курс составит 30,59 грн/€.
Курс на межбанке
Последние торги месяца стартовали в рамках 26,25-26,35 грн/$, а первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла по 26,28 грн/$. То есть значительно ниже уровней закрытия сессии в четверг, сообщила нам директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.
В первой половине дня четкого курсового тренда не было.
Котировки то опускались к отметкам 26,26-26,28 грн/$, то поднимались незначительно выше психологической отметки 26,3 грн/$. При этом активность была очень невысокой, что вполне естественно для последнего дня месяца и недели.
"Ближе к обеду объем предложения на рынке вырос, однако к этому моменту реальных покупателей на рынке осталось совсем немного. А банки накануне переходной даты почти не покупали иностранную валюту на позицию", - сообщила Волуйчак.
Возникший дисбаланс вызвал резкое снижение котировок: менее чем за полчаса на очень небольшом объеме они опустились с уровней 26,3-26,32 грн/$ до отметок 26,25-26,26 грн/$.
Такая курсовая динамика вынудила НБУ выйти на торги с крупным ордером на покупку доллара по 26,25 грн/$.
Регулятор участвовал в торгах вплоть до завершения сессии с расчетами TOD. Однако большую часть времени сделок с регулятором не было - торги шли в узком коридоре вблизи "защитного" уровня НБУ, однако его не достигали.
Только ближе к 15 часам, когда покупателей на торгах почти не осталось, а объем предложения снова возрос, Нацбанк начал заключать сделки, выкупая чрезмерный объем предложения иностранной валюты.
С учетом традиционных утренних $5 млн, суммарно за день приобрел порядка $20 млн. Объем торгов в Bloomberg сегодня составил $175 млн.
По словам Анны Волуйчак, волатильность на торгах в первый день месяца может незначительно возрасти.
"Однако я не ожидаю существенных курсовых изменений. С высокой вероятностью тренд на укрепление гривны будет оставаться актуальным. И торги понедельника пройдут в рамках 26,19-26,34 грн/$", - прогнозирует она.
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