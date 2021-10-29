В CFTC предложили расширить полномочия ведомства по части регулирования криптовалют

Кандидат на пост главы CFTC Ростин Бинам на слушаниях в Конгрессе предложил наделить ведомство статусом главного федерального регулятора на рынке криптовалют.

Бинам выступил перед Комитетом по сельскому хозяйству, курирующим деятельность CFTC. Законодатели рассмотрели его кандидатуру в качестве председателя агентства.

Исполняющий обязанности главы ведомства указал на ряд недавних принудительных действий, предпринятых регулятором, в том числе наложенные на Tether и Bitmex штрафы.

«Мы оказались одними из немногих полицейских на передовой из-за ограниченных полномочий. Это верхушка айсберга. Совокупный объем рынка цифровых активов достиг $2,7 трлн. Из них почти 60% - биржевые товары. Комитету стоит рассмотреть вопрос о расширении полномочий CFTC», - заявил он.

На вопрос о целесообразности расширения инструментария CFTC Бинам предложил сформировать нормативную базу.

«Учитывая масштабы этого развивающегося рынка, потенциальные риски для финансовой стабильности в будущем, крайне важно, определиться с основным полицейским. CFTC готова взять на себя такую роль», - пояснил он.

По мнению Бинама, операции на рынке цифровых активов формируют банковские и пруденциальные финансовые риски, а также риски клиринга и расчетов.



