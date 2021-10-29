Финансовые новости
- |
- 29.10.21
- |
- 18:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В CFTC предложили расширить полномочия ведомства по части регулирования криптовалют
16:21 29.10.2021 |
Кандидат на пост главы CFTC Ростин Бинам на слушаниях в Конгрессе предложил наделить ведомство статусом главного федерального регулятора на рынке криптовалют.
Бинам выступил перед Комитетом по сельскому хозяйству, курирующим деятельность CFTC. Законодатели рассмотрели его кандидатуру в качестве председателя агентства.
Исполняющий обязанности главы ведомства указал на ряд недавних принудительных действий, предпринятых регулятором, в том числе наложенные на Tether и Bitmex штрафы.
«Мы оказались одними из немногих полицейских на передовой из-за ограниченных полномочий. Это верхушка айсберга. Совокупный объем рынка цифровых активов достиг $2,7 трлн. Из них почти 60% - биржевые товары. Комитету стоит рассмотреть вопрос о расширении полномочий CFTC», - заявил он.
На вопрос о целесообразности расширения инструментария CFTC Бинам предложил сформировать нормативную базу.
«Учитывая масштабы этого развивающегося рынка, потенциальные риски для финансовой стабильности в будущем, крайне важно, определиться с основным полицейским. CFTC готова взять на себя такую роль», - пояснил он.
По мнению Бинама, операции на рынке цифровых активов формируют банковские и пруденциальные финансовые риски, а также риски клиринга и расчетов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: Общество, которое и так не слишком доверяет государству, на фоне истории с ковидом перестанет доверять ему вообще
|С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом - Кличко
|Кабмин предлагает ввести е-аудит налогоплательщиков
|Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 29.10.21
|Украинские банки за 9 мес. нарастили прибыль более чем на треть - НБУ
|В CFTC предложили расширить полномочия ведомства по части регулирования криптовалют
|Сериал «Игра в кальмара» запустил свою криптовалюту Squid. И у нее особое назначение
|Евро 29 октября ещё больше дешевеет к доллару на всплеске инфляции в еврозоне
|Фондовые индексы АТР 29 октября закрылись без единой динамики
Это интересно
|Глава Intel уверен в способности компании ускорить закон Мура в ближайшие десять лет
|Представлен смартфон Honor X30 Max с огромным 7,09-дюймовым дисплеем и 5G-чипом Dimensity 900
|Apple исправила карту с «российским» Крымом в приложении для музыкантов - посольство
|Volvo впервые в истории превратила модель Lego в реальную машину
|Высокие цены на память способствовали достижению Samsung рекордной выручки в $63 млрд
|Intel представила процессоры Alder Lake — до 16 ядер, гибридная архитектура и новый техпроцесс
|Чистая прибыль Microsoft за год выросла на 48% и достигла 20,5 млрд долларов