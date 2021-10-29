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Евро 29 октября ещё больше дешевеет к доллару на всплеске инфляции в еврозоне
13:53 29.10.2021 |
Курс евро в пятницу днем снижается по отношению к американской валюте до более низких значений, чем ещё утром, на данных об ускорении инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.29 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1652 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1679 доллара. Утром это снижение было вдвое меньше.
Курс доллара к иене при этом растёт до 113,75 иены за доллар со 113,56 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается на 0,19%, до 93,53 пункта.
Курс евро заметно снижается к доллару после выхода данных о темпе роста потребительских цен. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до рекордного с июля 2008 года значения в 4,1% с 3,4% месяцем ранее.
Также трейдеры находятся в ожидании предварительной оценки динамики ВВП США в третьем квартале, которая будет опубликована позднее в пятницу, что может оказать влияние на курс евро к доллару. Аналитики ожидают роста показателя на 2,4% в годовом выражении.
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