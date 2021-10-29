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НБУ хочет изменить расчет официального курса гривны
12:43 29.10.2021 |
Национальный банк Украины предлагает для публичного обсуждения предложения по изменениям в положение об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и расчете справочного значения курса к доллару и учетной цене банковских.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Изменения предполагают корректировку подходов до отсечения сделок с экстремальными параметрами.
В частности, предлагается отказаться от отсечения сделок, объем которых более чем на два стандартных отклонения отклоняется от среднеарифметического объема ряда сделок с целью уменьшения потерь данных при расчете официального/справочного курса гривны к доллару.
Вместо этого ввести подход, согласно которому в расчет официального/справочного курса гривны берутся соглашения с самым релевантным объемом для украинского межбанковского рынка, а именно от 0,1 до 5 млн доларов.
Параметры наиболее релевантного объема сделок в будущем могут быть пересмотрены при возникновении соответствующих изменений на валютном рынке.
Кроме того, предлагается изымать на первом этапе отсечения из расчета сделки, отличающиеся на 2% от медианы курса первоначального ряда сделок, а не от среднеарифметического значения курса первоначального ряда сделок.
Предлагается изменить время сбора данных для вычисления официального курса гривны к иностранным валютам (как по сделкам грн/долл. США, так и по индикаторам BFIX) с 15:30 на 15:00 по киевскому времени.
В таких условиях официальный курс гривны к иностранным валютам будет обнародоваться до 15:30 (сейчас - до 16:00) по киевскому времени.
Вместе с тем предлагается определять порядок расчета справочного курса гривны к доллару при особых условиях аналогичным способом к существующему механизму расчета официального курса гривны к доллару при особых условиях и установить время контроля доступного количества сделок - 11:30 по киевскому времени.
На сегодняшний день такой механизм определен только для расчета официального курса гривны к доллару, в то же время для справочного значения курса гривны к доллару он не определен.
Соответствующие изменения подготовлены в целях, в частности:
- уменьшения потерь данных при расчете официального/справочного курса гривны к доллару на этапе отсечения сделок с экстремальными параметрами (рекомендация по этому поводу была предоставлена технической миссией по направлению "Механизм оценки обменного курса", организованной при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO);
- увеличения удобства использования официального курса гривны к иностранным валютам в качестве финансового индикатора (бенчмарка) при расчетах по сделкам в день его установления - из-за изменения времени сбора данных для его исчисления и публикации;
- определения механизма расчета справочного значения курса гривны к доллару в особых условиях, что необходимо для выполнения принципов IOSCO.
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