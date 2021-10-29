НБУ предлагает осуществлять расчет UONIA как средневзвешенное по объемам операций значение

Национальный банк Украины (НБУ) планирует отказаться от расчета Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA) как среднеарифметического значения и начать рассчитывать его как средневзвешенное по объемам операций значение для нивелирования чрезмерного влияния на индикатор операций отдельных банков по ставкам, существенно отличающимся от средних на рынке.

Как сообщила пресс-служба НБУ, соответствующие изменения обнародованы на сайте регулятора и предложены к обсуждению до 28 ноября.

Документом также предлагается включать в первоначальную выборку, на базе которой осуществляется расчет UONIA, соглашения между банками объемом от 10 млн грн до 200 млн грн, а также 10% сделок банков по размещению депсертификатов овернайт и 10% сделок банков по предоставлению кредитов рефинансирования овернайт, которые находятся в середине отранжированного по объему ряда соответствующих сделок.

Кроме того, предлагается увеличить количество критериев для применения порядка расчета UONIA при особых условиях, добавив к существующим сегодня критериям (минимальное количество сделок и минимальное количество контрагентов) критерий "Объем доступных для расчета сделок ≤ 10% от среднедневного значения за предыдущий текущий месяц".

Одновременно Национальный банк намерен определить стратегию перехода к расчету UONIA без учета соглашений между банками и центробанком, которая будет предусматривать расчет каждые полгода количества случаев, когда UONIA (при исключении соглашений с НБУ) не исчислялась бы по основной методологии в предыдущий двенадцатимесячный период из-за низкой активности участников рынка.