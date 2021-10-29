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Справочный курс гривны 29 октября повышен на 2,88 коп до 26,2876 грн/$1
12:31 29.10.2021 |
Национальный банк 29 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.88 коп. до 26.2876 UAH/USD.
|Показатель
|28.10.2021
|29.10.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.3164
|26.2876
|0.11
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