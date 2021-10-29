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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 28.10.2021
10:13 29.10.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|28.09.2021
|7.8778
|29.09.2021
|7.6870
|30.09.2021
|7.5944
|01.10.2021
|7.8380
|04.10.2021
|7.7091
|05.10.2021
|7.8708
|06.10.2021
|7.8200
|07.10.2021
|7.8000
|08.10.2021
|7.6409
|11.10.2021
|7.7964
|12.10.2021
|7.8962
|13.10.2021
|7.8121
|18.10.2021
|7.8269
|19.10.2021
|7.7667
|20.10.2021
|7.5929
|21.10.2021
|7.7907
|22.10.2021
|7.8700
|23.10.2021
|7.6143
|25.10.2021
|7.8400
|26.10.2021
|7.7476
|27.10.2021
|7.7794
|28.10.2021
|7.7071
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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